Tidligt op mandag så venter et fantastisk syn

​​​​​​​Hvis du tidligt mandag morgen kan frigøre dig fra den varme dyne, har du mulighed for at starte ugen med et af naturens sælsomme fænomener – blodmåne.

På mandag den 21. januar kl. 03:36 begynder skyggen fra jorden at glide ind over månen. Det er begyndelsen på et sjældent fænomen - en total måneformørkelse, skriver DMI.

Lidt senere på morgenen fra klokken 05:41 til klokken 06:43 er der total måneformørkelse, og det er her at fænomenet blodmåne kan opstå.

Det sker når jorden skygger fuldstændig for, at solens stråler kan nå månen, men man stadig se lidt lys. Det skyldes, at en lille smule af sollyset bliver afbøjet fra dets originale bane af jordens atmosfære, og på den måde alligevel sniger sig rundt om kloden og ramme månen.

For at se månen og den røde farve så tydeligt som muligt, skal du befinde dig et relativt mørkt sted med så fri udsigt til horisonten som det lader sig gøre. Månen vil stå i vestlig retning.

Klokken 08:48 vil månen igen være fri af skyggen.