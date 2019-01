Tin-tyve stak af fra politipatrulje

Det lykkedes en politipatrulje at anholde en fra en skotsk gruppe af tyveknægte. De havde stjålet tin for 35.000 kr.

Klokken 8.20 tirsdag morgen spottede en patrulje fra politiets udlændingekontrolafdeling en kassevogn tæt på en af de stille grænseovergange ved Sofiedal vest for Padborg. I vognen sad tre skotske tyveknægte og bagi lå tinbarrer til en værdi af 35.000 kr. De var meldt stjålet tidligere på morgenen, klokken 7.51, fra et lagerrum på en virksomhed i Sønderborg.

Politiets check af de tre mænds pas viste, at de er efterlyst i Estland for berigelseskriminalitet. Det lykkedes to af mændene at stikke af fra politipatruljen. De løb muligvis løb over grænsen, og derfor er tysk politi nu involveret i at søge efter dem. Den tredje, en 32-årig mand, blev anholdt.

Tin bruges bl.a. til at lægge på overflader på forskellige materialer.

Den anholdte mand bliver onsdag morgen kl. 8.30 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg.