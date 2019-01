Kommune slår alle rekorder: Her hitter håndværk stort

Unge i Vejen Kommune vil gerne være elektriker, tømrer eller frisør. Kommunen slår alle rekorder, når det gælder erhvervsuddannelse.

Mens politikere og arbejdsgivere på landsplan kæmper en hård kamp for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, når de er færdige med folkeskolen, så går det helt forrygende i Vejen Kommune.

Ifølge tal fra Undervisningsministeriet valgte 35,1 procent af de unge, der gik ud af 9. og 10. klasse i 2018, at satse på en erhvervsuddannelse. Det er højere end nogen anden kommune og et godt stykke over over den nationale målsætning på 25 procent.

Hos os gør vi meget ud af at fortælle, at det er lige så godt at blive buschauffør som at sidde med en studentereksamen, der ikke bliver brugt Bendix Kristensen, leder UU-Vejen.

Det er bl.a. nogle helt særlige 10. klasse forløb, der får mange unge til at gå håndværksvejen. Her kommer de unge ud og prøver kræfter med forskellige fag, og det har for alvor fået de unge til at få øjnene op for erhvervsuddannelserne.

- Hos os gør vi meget ud af at fortælle, at det er lige så godt at blive buschauffør som at sidde med en studentereksamen, der ikke bliver brugt, siger leder af UU-Vejen Bendix Kristensen til TV SYD.

Silje Anker Andersen og Anders Svanborg Peters går begge på EUD10 i Vejen Kommune. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Håndværk går i arv

En anden forklaring på at Vejen får flere i gang med en erhvervsuddannelse er, at det er en produktionskommune med mange produktionsvirksomheder og håndværkere.

- Vi lever i et samfund, hvor fodboldtræneren, fætteren og forældrene ofte også har en erhvervsuddannelse. Derfor er det også mere nærliggende, at de unge går samme vej, fortæller Bendix Kristensen.

En af de unge, der gør som farmand, er Emil Fæstesen fra Skodborg. Han er lige nu igang med at uddanne sig til elektriker. Det foregår som en EUX uddannelse, der giver Emil Fæstesen mulighed for både at få en erhvervsuddannelse og en gymnasial udddannelse.

- Det betyder, at der er flere muligheder for, at jeg kan uddanne mig videre, hvis jeg ikke vil være elektriker resten af mit liv, forklarer han.

00:34 Emil Fæstesen forklarer her om sit valg af ungdomsuddannelse. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD Luk video

Folketinget har flere gange lavet aftaler, der skal styrke erhvervsskolerne. Målet er at få flere til at interessere sig for håndværksfagene allerede i folkeskolen.

Målsætningen er, at 30 procent af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse, når de har afsluttet folkeskolen.

Hvad er EUD10 Målet med EUD10 er at kvalificere eleverne fagligt samt gennem introduktion til erhvervsfaglige hovedområder at afklare omkring uddannelsesvalg. EUD10 er målrettet elever, som: ​ Er motiverede for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene hertil.

Er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rigtige valg. ​Kilde: Vejen Kommune

Så mange procent søgte ind på en erhvervsuddannelse i 2018 - opdelt på hvilken kommune de er gået i skole i.

Vejen 35,1% Billund 32,9% Aabenraa 24,9% Fredericia 24,4% Varde 24,4% Sønderborg 22,9% Esbjerg 22,3% Horsens 22,0% Hedensted 20,7% Kolding 20,6% Tønder 19,8 % På landsplan 19,4% Haderslev 19,3% Vejle 18,5% Fanø 13,3%

Kilde: Undervisningsministeriet.