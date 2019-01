Torsdagens overblik: Sådan bliver dagen

I formiddag er miljøminister Jakob Ellemann-Jensen, (V), kaldt til åbent samråd i Folketingets miljø- og fødevareudvalg bl.a. om, hvordan staten vil sikre oprydningen efter Grindstedforureningen.

Et stort antal unge angiver bl.a. angst og stress som årsag, når de dropper ud af ungdomsuddannelserne. Derfor skal det være nemmere at sætte ord på, når man er ulykkelig blandt lykkelige. I dag mødes omkring 100 elevrødder og ledere fra ungdomsuddannelser i regionshuset i Vejle for at hjælpe hinanden med at tackle stress.

I aften begynder en stor, international beredskabsøvelse i Tinglev. 300 redningsfolk fra en række europæiske lande deltager i øvelser i bl.a. at redde mennesker ud af sammenstyrtede bygninger. Øvelsen varer indtil søndag.

Rundkørslen ved Bohrsvej og Varde Hovedvej i Ribe var spærret for al trafik til omkring midnat på grund af et uheld med en vindmølletransport og en personbil. Ingen personer kom noget til.

Der er ingen meldinger om større trafikale problemer denne kolde torsdag morgen.

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

DMI siger, at torsdagvejret først bliver med stedvis lidt sol, men senere bliver det mest skyet, men stort set tørt og koldt. Temperaturerne bliver mellem en og tre graders frost. Vinden vil være let til jævn fra sydøst og syd.

