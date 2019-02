Trafikbøvl er slut og støjskærme er på plads

Vejdirektoratet og Kolding Kommune står bag projektet med at bygge en støjskærm ved boligområdet ved Bramdrupdam i Kolding. Formålet er at formindske støjgenerne fra motorvej E45.



Projektet består af en seks meter høj støjskærm på en cirka 1.500 meter lang strækning mellem Egtvedvej og Vejlevej langs den sydlige side af Sønderjyske Motorvej.



En lignende støjskærm er at op på cirka 550 meter langs tilkørselsrampen fra Vejlevej til den eksisterende støjvold i øst.

Projektet koster 47 millioner kroner, hvoraf Kolding Kommune bidrager med 20 millioner kroner.​​​​​​