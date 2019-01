Tre skarpe til ministeren om ny politiuddannelse

Justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), var med til dimissionen for det første hold nyuddannede betjente i Fredericia. Han afslører, at der allerede er flere ansøgere til uddannelsen i vest end i øst.

I dag kunne det første kuld politielever på den midlertidige politiskole i Fredericia kalde sig betjente.

Justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), deltog i dimissionen torsdag eftermiddag, og han beskriver dagen som historisk.

- Det er første gang, vi uddanner betjente i Vestdanmark. Det er en styrkelse af politiet, siger Søren Pape Poulsen.

Det er den samme uddannelse, de får. De bliver fuldt og helt lige så gode betjente uanset om de bliver uddannet i øst eller vest. Søren Pape Poulsen (K), justitsminister

Hvorfor er det en styrkelse af politiet?

- Det er det, fordi der kan være mange, der har stiftet familie, som ikke vil kunne forene en uddannelse i Brøndby med et familieliv i for eksempel Jylland. De får nu mulighed for at uddanne sig tættere på hjemmet, og det giver alt andet lige flere muligheder og flere mennesker at tage af.

Betyder det her, at det bliver nemmere at opnå målsætningen om at få flere betjente?

- Det kører, som det skal indtil videre. Målet har været 600 flere betjente i perioden 2016-2019, og det mål er vi godt på vej til at opfylde. Jeg tror bestemt også, at det bliver nemmere at få de folk, vi skal have til den næste fire-årige periode, ved at have to uddannelsessteder i landet.

Kan I se, at det tiltrækker flere fra den vestlige del af Danmark, når man nu kan uddanne sig i vestdanmark?

- Ja, det kunne vi allerede se på det seneste optag, hvor muligheden var at vælge mellem de to uddannelsessteder. Der blev faktisk søgt flere i vest- end i østdanmark.

Til slut slog ministeren helt fast, at der ikke kommer til at være forskel på betjente uddannet i Fredericia (og senere i Vejle) end betjente fra Brøndby.

- Det er den samme uddannelse, de får. De bliver fuldt og helt lige så gode betjente uanset om de bliver uddannet i øst eller vest.