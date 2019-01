Trine og hendes forældre føler sig svigtet af Esbjerg Kommune

Overgangen fra barn til voksen kan være særligt svær for udsatte unge. Trine Hendriksen er en af dem, men hun kan ikke få den hjælp fra Esbjerg Kommune, som hun ønsker.

Høretelefonerne er i, og musikken spiller fra Trine Hendriksens telefon. Hun sidder i sin beige lænestol på sit værelse. Afslappet og lukket helt inde i sig selv.

Her sidder hun tit, og siden den 16. november sidste år er det blevet oftere og oftere. Den dag var hendes 18-års fødselsdag. En dag, som mange unge glæder sig til, men Trine så slet ikke frem til at fylde 18 år.

- Jeg frygtede, at det ikke ville blive det samme, siger hun i dag to måneder efter hendes fødselsdag.

For Trine vidste, at hun den dag skulle sige farvel til sine to faste kontaktpersoner, som de seneste år har hjulpet hende meget i hverdagen. Hun lider af paranoid skizofreni.

Hvad er efterværn? Efterværn er et tilbud til unge mellem 18 og 23 år, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke umiddelbart inden det fyldte 18. år. Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Kilde: www.socialstyrelsen.dk

Kommunen sagde stop

Men Esbjerg Kommune besluttede, at Trine ikke måtte fortsætte med hendes to kontaktpersoner, efter hun fyldte 18 år.

Kommuner kan tilbyde udsatte unge et efterværnstilbud, som skal hjælpe dem i overgangen fra barn til voksen. Og det kan blandt andet være ved at fortsætte med kontaktpersoner efter det 18. år og frem til det 23. år.

Det tilbud fik Trine ikke, og derfor føler hun sig svigtet af Esbjerg Kommune.

- Kontaktpersonerne hjalp mig så utroligt meget. De støttede mig i alt. De var der virkelig for mig, siger Trine, hvis virkelig i dag ser helt anderledes ud.

- Jeg har ikke rigtigt overskud til noget, og jeg overvejer faktisk at blive indlagt på psykiatrien igen, fortæller Trine.

Beslutningen rammer hele familien

Det er ikke kun Trine, der er påvirket af situationen. Hendes far, Erik Hendriksen, fortæller, at han er vred, indebrændt og sur på systemet. Og kommunens beslutning går samtidig ud over forældrenes arbejdsliv.

- En dag som i dag har jeg nok haft hende i røret otte-ni gange. Det er småting, hun ikke kan magte og overskue. Det er godt, at vi har nogle gode, forstående arbejdspladser. Det er ikke alle steder, det var gået, at vi kunne køre i tide og utide, siger Erik Hendriksen.

I stedet for et efterværnstilbud sendte Esbjerg Kommune Trine over i voksenafdelingen, og her har hun en kontaktperson fire timer om ugen. Så i dag får hun den halve støtte af, hvad hun fik før hendes 18-års fødselsdag. Selvom Trines to tidligere kontaktpersoner skriver i en statusudtalelse, at Trine har brug for væsentlig støtte.

- Vi kan heller ikke få det helt til at hænge sammen, fortæller Trines far.

Familien har anket Esbjerg Kommunes afgørelse til Ankestyrelsen og venter lige nu på svar.

Men formanden for Børne- og Familieudvalget, Diana Mose Olsen, siger i dag til TV SYD at det er ærgerligt, hvis der er en kvinde, der føler sig svigtet, så måske har der været noget galt med kommunikationen eller tilbuddet fra kommunen.