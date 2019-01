TV SYD samler ideer og meninger inden folketingsvalget - kom og mød os i dag

TV SYD vil gerne give dig den bedste valgdækning. Til det skal vi bruge din hjælp. Kom og fortæl os hvilke emner og sager, du går mest op i. Vi står klar i dag lørdag rundt om i landsdelen..

Uanset hvordan man vender og drejer det, er 2019 et valgår. Vi skal stemme om, hvem der skal sidde i Folketinget og være Syd- og Sønderjyllands repræsentanter.

Her på TV SYD glæder vi os til at give dig den bedste og mest brugbare valgdækning. For at kunne gøre det, vil vi gerne høre fra dig. Hvad vil du gerne have svar på fra politikerne? Hvad går de for lidt op i? Hvad bruger de for meget tid på? Er der vigtige spørgsmål, vi ikke må glemme at stille dem? Er der problemer hos dig, som kandidaterne simpelthen skal forholde sig til? Hvad går rigtig godt? Og er der noget, vi gør her i Syd- og Sønderjylland, som resten af landet kan lære af?

Vi vil gerne møde dig og få dine svar på et eller flere af disse spørgsmål. Derfor rykker vi ud lørdag og står klar til at møde dig flere steder i landsdelen. Vi håber, at du vil lægge vejen forbi.

Mød os her: Esbjerg Kl. 10-12 Broen Shopping, Exnersgade 20 Horsens Kl. 10-12 Bytorv Horsens, Søndergade 14 Sønderborg Kl. 10-12 Borgen Shopping, Østergade 4 Kolding Kl. 14-16 Kolding Storcenter, Skovvangen 42 Tønder Kl. 14-16 Kvickly, Plantagevej 38 Vejle Kl. 14-16 Bryggen, Søndertorv 2​​​​​

Kan du ikke komme forbi eller vil du hellere skrive til os, hører vi gerne fra dig på valg@tvsyd.dk.