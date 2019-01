Væltet tankvogn spærrer rundkørsel

En væltet tankvogn læsset med 17.000 liter diselolie spærrer mandag morgen en meget trafikeret rundkørsel ved Fredericia.

Det er anhængeren til fuld lastet tankbil, der er væltet om på siden i en rundkørsel på Rute 28 ved Egeskov.

Rundkørslen ligger for enden af motortrafikvejen mellem Vejle og Fredericia - og morgentrafikken har været stærkt berørt af uheldet, hvor ingen mennesker er kommet noget til.

Der er risiko for, at der for alvor går hul på tanken, og de 17.000 lter strømmer ud ud i naturen. Vi skal have boret nogle huller i tanken og suge dieselolien ud. Jan Møller, indsatsleder, Trekantområdets Brandvæsen

Den væltede anhænger med 17.000 liter diselolie er utæt, og der drypper diesel ud fra den side af anhængeren, der er presset ned mod jorden.

- Vi kan ikke løfte lastbilen på ret køl, da der er risiko for, at der for alvor går hul på tanken, og de 17.000 lter strømmer ud ud i naturen. Vi skal have boret nogle huller i tanken og suge dieselolien ud. Det tager lang tid. Vi regner tidligst med at åbne vejen igen ved middagstid, siger indsatslederJan Møller, Trekantområdets Brandvæsen, til TV SYD.

En slamsuger har hele morgenen sørget for, at den dielolie, der alllerede er løbet ud fra tankbilen, ikke slipper ud i naturen og de nærligende vandløb.