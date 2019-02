Var det noget med en lille nytte-hav-have?

I Als Sund har der det seneste år kørt et køkkenhave-projekt - ikke på jorden - men i havet. Her er der dyrket muslinger på små lodder. Nu skal der laves en forening, hvor alle kan være med.

I Als Sund har naturskoleleder Andreas Hermann det seneste år stået i spidsen for projektet nyttehaver i havet, hvor han sammen med børn og unge fra Sønderborg Kommune har dyrket muslinger på 'strømper' ude på sundet.

Ideen kom fordi vi gerne vil undervise børn og unge i naturen under havet. Andreas Hermann, naturvejleder, Sønderborg Kommune

Ideen kom af, at vi gerne vil undervise børn og unge i naturen under havet, og det kan godt være lidt svært, men så hørte vi om projektet Maritime Haver i København.

Andreas Hermann, naturvejleder, Sønderborg Kommune

- Ideen kom fordi vi gerne vil undervise børn og unge i naturen under havet, og det kan godt være lidt svært, men så hørte vi om projektet Maritime Haver i København, og det var jo oplagt, at gøre som dem, fortæller Andreas Hermann.

Der blev søgt om tilladelse til at sætte liner ud på et lille stykke langs kysten sidste år i april. Linerne skulle de helt spæde muslinger begynde at gro på, og så var projektet faktisk i gang.

- Siden har blåmuslingerne bare vokset, som de ville gøre i naturen. Så har vi senere 'strømpet dem om', så de vokser i en slags nylonstrømpe udelukkende med den næring, der er i vores hav, siger Andreas Hermann.

Muslingerne vokser i en slags nylonstrømpe udelukkende med den næring, der er i vores hav.

Hav-haver godt for miljøet

Muslingerne er på knapt et år vokset tre til fire centimeter, og vil være klar til at blive høstet til næste år, når de når omkring fem centimeter.

Udover at være mad for mennesker og dyr, så renser muslingerne også vandet - de lever nemlig af alger. Dyrkningsmetoden er bæredygtig, da man ikke skraber havbunden for muslinger som ved traditionelt fiskeri. Dermed undgår man, at ødelægge miljøet der.

Nu skal der laves en hav-have-forening

- Projektet har været en kæmpe succes, fortæller Andreas Hermann.

Vores mål at prøve at stifte en lille forening, som kan være med til at dyrke de her muslinger. Andreas Hermann, naturvejleder, Sønderborg Kommune

Nu vil han danne en forening, som alle kan være medlemmer af, og så kan interesserede faktisk begynde selv at dyrke muslinger og i princippet også østers og tang på deres eget lille hav-lod.

- Vores mål et at stifte en lille forening, så alle, der har lyst, kan dyrke deres egne muslinger, siger Andreas Hermann.

Minister vil nu udbrede kendskabet til hav-haver

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) var fredag med en tur ud på Als Sund for at se og høre mere om projektet. Danmark har godt 7000 kilometer kystlinje og havet er et fyldt spisekammer med også østers og tang.

- Jeg synes, vi skal udbrede den her ide langt mere - det er spændende, mener Eva Kjer Hansen, (V).

Ministeren lover at hun nu vil se nærmere på, hvordan man kan reservere områder i vandet, så man kan lave den her slags nytte-hav-haver over hele Danmark.

Man kan læse meget mere om Maritime Nyttehaver her, hvor man også kan købe "havbondens muslingesæt", som også informerer om reglerne for at gå i gang med at dyrke afgrøder på havbunden.