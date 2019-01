Vej eksproprieret for anden gang

Omstridt vej blev tirsdag aften lovliggjort, da Vejen Byråd for anden gang eksproprierede Skovgårdsvej ved Askov. Nye retssager venter.

Kun en stemme imod og en blank stemme fik landmand Martin Lund Madsen som støtte i sin kamp mod Vejen Kommune.

Skovgårdsvej er allerede bygget men blevet kendt ulovlig i Højesteret. Det gjorde den fordi Vejen Kommune havde brugt en forkert lov til, at fratage Martin Lund Madsen de 20 tusinde m2 jord.

Det gav stor opmærksomhed da Martin Lund Madsen i oktober valgte at spærre den nye vej. Det var helt lovligt da han havde Højesteret på sin side.

Nu tager Vejen Kommune så vejloven i brug og eksproprierer området en gang til.

Det er de blevet rådet til af Højesteret og Trafikministeriet. Derfor forventer Vagn Sørensen, at vejen snart bliver åbnet igen. Han er formand for Vejen Kommunes Teknik og Miljøudvalg.

Martin Lund Madsen har nu fire uger til at klage. Men de klager har ikke opsættende virkning.

Ønskede mere forhandling

Liberal Alliances repræsentant i byrådet stemte som den eneste imod. Martin Boye siger til TV SYD, at han mener at Vejen Kommune skulle strække sig længere i en forhandling for at opnå en frivillig aftale.

Maya Ryom fra Enhedslisten ville også have flere forhandlinger men kunne se, at den eneste praktiske løsning lige nu er at lave en ny eksproriation. Hun undlod derfor at stemme hverken for eller imod.

Borgmester Egon Fræhr (V) gjorde opmærksom på, at han havde holdt mange møder med Martin Lund Madsen også gennem en mægler. Desuden er der nogle tidsfrister der skal overholdes i forhold til den bebudede ekspropriation. Derfor mente han ikke at det var muligt at overskue konsekvenserne af en udsættelse.

Rigtig træls sag

Vagn Sørensen (V) medgiver at det er en rigtig træls sag.

- Kunne man spole tiden tilbage så tror jeg de fleste gerne ville gøre det. Da sagen begyndte, spurgte vi Trafikministeriet, om det var den rigtige fremgangsmåde vi brugte. Det fik deres ord for at det var. Det påklagede Martin Lund Madsen og fik ret i Højesteret. Så nu er vi tilbage til, at der skulle foretages en ekspropriation i forhold til vejloven. Det er en træls sag, som jeg gerne ville være foruden.

Flere retssager venter

Gennem sine advokater har Martin Lund Madsen allerede anlagt to retssager. Hvad disse retssager vil koste kommunen, skal drøftes på det kommende byrådmøde foklarede Borgmesteren under mødet.