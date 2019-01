Vejfolk venter spændt på sneen

DMI spår om snevejr torsdag eftermiddag og aften. Hos Vej og Park i Kolding glæder de sig.

Formiddagen har budt på regn og slud, og nogle steder har vi endda fået solen at se. Men hen på eftermiddagen forudser DMI, at temperaturen vil falde, og når mørket falder på, vil det være med frostvejr i stort set hele Jylland.

Hos Vej og Park i Kolding tager de sne-varslen yderst seriøst.

Vi glæder os. Vi trænger da til lidt vinter. Michael Andersen, Vej og Park, Kolding Kommune

- Det er vinteren, der har førsteprioriteten, så da jeg trykkede på knappen i formiddags og kaldte folkene ud, så smed de det, de havde i hænderne og ilede herhen, fortæller Michael Andersen.

Til dagligt er han entrepriseleder på materialegården i Kolding, og i dag er det ham, der har kommandoen over saltningen i Kolding Kommune.

Salt nedsætter vands frysepunkt ved at gøre det vanskeligt for vandets molekyler at finde sammen og danne iskrystaller. Foto: Line Guldager Hansen, TV SYD

60-70 tons salt

Normalt salter Kolding Kommune på de centrale ruter, men dagens varsel om frost får saltsprederne til at rykke ud på samtlige ruter i kommunen.

Faktisk er alle maskiner på vejene for at strø salt. Det indbefatter 13 store køretøjer såsom lastbiler og traktorer, der kan sprede salt på kørebanerne.

Derudover er 14 mindre traktorer sat til at strø salt på cykelstier, mens seks traktorer forsyner fortorvene med salt.

- Vi salter alle de steder, vi kan nå. Vi vil gerne undgå, at vi får en meget farlig situation med glatte veje, siger Michael Andersen.

Han forklarer, at de sidste dages regn øger risikoen for glatte veje, da både kørebaner, cykelstier og fortorve er våde.

- Der ligger meget vand på vejene. Når det bliver frostvejr, så bliver det til blank is, hvis ikke vi gør noget, fortæller Michael Andersen.

I alt bliver der spredt mellem 60 og 70 tons salt i Kolding Kommune i dag.