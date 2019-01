Tidligere borgmester: Vi har et demokratisk problem

Mere end 2.500 lokale politikere er fjernet på tolv år.

- Der bliver færre magtudøvere i Danmark. Vi har et demokratisk problem, siger Jens Chr. Gjesing, mangeårig socialdemokrat i Haderslev Byråd, både som borgmester i flere perioder, senest frem til 2013, og nu som oppositionspolitiker.

Han iagttager, at folkestyret i Danmark skrumper i takt med at 277 kommunalbestyrelser blev til 98 i 2007, og at regeringen med sin nye sundhedsreform lægger op til, at politikerne i regionsrådene skal fjernes.

Dermed er der siden kommunalreformen i 2007 blevet 2.589 færre kommunale og regionale politikere i Danmark. Det viser en simpel optælling, som TV SYD har foretaget.

Jens Chr. Gjesing iagttager, at magten i kommunerne i dag deles ulige mellem borgmestrene som fuldtidspolitikere med en høj faglig organisation i ryggen og oppositionen, som er fritidspolitikere helt uden faglig støtte, og hvis politikerløn er så lav, at de er nødt til at fastholde deres fuldtidsjob ved siden af.

De stempler ud igen

- Jeg har set mange fornuftige kommunalpolitikere, som stemplede ud efter bare én valgperiode. Der var simpelthen for meget stof at sætte sig ind i, siger Jens Chr. Gjesing.

Han tilføjer, at han absolut ikke beklager sig over, at vidensniveauet er stigende blandt kommunernes embedsfolk, og at omkring halvdelen af alle sager i kommunalbestyrelserne i dag også har en europæisk dimension med lovgivning fra Bruxelles, som skal indarbejdes.

- Folkestyret er blevet klart mere komplekst, og der er blevet færre egentlige magtudøvere. Vi har et problem, siger Jens Chr. Gjesing.

Fakta:

Kommuner før kommunalreformen i 2007 i Syd- og Sønderjylland:

Augustenborg, Bov, Bredebro, Broager, Christiansfeld, Gram, Gråsten, Haderslev, Højer, Lundtoft, Løgumkloster, Nordborg, Nørre-Rangstrup, Rødding, Rødekro, Skærbæk, Sundeved, Sydals, Sønderborg, Tinglev, Tønder, Vojens, Aabenraa, Brædstrup, Børkop, Egtved, Fredericia, Gedved, Give, Hedensted, Horsens, Jelling, Juelsminde, Kolding, Lunderskov, Nørre-Snede, Tørring-Uldum, Vamdrup, Vejle, Billund, Blaabjerg, Blåvandshuk, Bramming, Brørup, Esbjerg, Fanø, Grindsted, Helle, Holsted, Ribe, Varde, Vejen og Ølgod.

I alt 53 kommuner.

Nu:

Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.

I alt 12 kommuner.

