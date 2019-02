Unge til politikerne: Vi kan ikke give den her klode videre til vores børn

Fredag er der klimastrejke i Vejles gader. To gymnasiepiger står bag, for kloden råber om hjælp, mener de.

- Jeg ville ikke kunne stå overfor mine børn en dag og fortælle dem, at kloden er fucked - og at det er min skyld.

Jeg har i lang tid været frustreret over, at der ikke har været nogen handling. Naja Holst Nymand, gymnasieelev

Sådan lyder det kort og kontant fra 18-årige Naja Holst Nymand. Hun går i 3.g på Rosborg Gymnasium i Vejle, og selvom studenterhuen kun er få måneder ude i fremtiden, så er det langt fra bøgerne, der er det vigtigste i hendes liv lige nu.

- Vi bliver nødt til at gøre noget - og det skal være nu, før det er for sent.

Naja Holst Nymand er en af initiativtagerne bag klimastrejken i Vejle. Sammen med en veninde har hun arrangeret et program med march gennem byen, taler og fællessang - alt sammen for klimaets skyld.

Inspireret af svensk skoleelev

Klimastrejken begynder klokken 10, hvor Naja Holst Nymand normalt ville sidde i et klasselokale på gymnasiet. Fredag strejker hun, for hun synes ikke, det giver mening at gå i skole, hvis kloden alligevel er på vej mod enden.

- Jeg har i lang tid været frustreret over, at der ikke har været nogen handling, siger Naja Holst Nymand.

Vi vil bare gerne samle folk og tilbyde dem et fællesskab - for sammen kan vi løse klimaforandringerne. Naja Holst Nymand, gymnasieelev

Fredagens klimastrejke er inspireret af den 15-årige svenske skoleelev Greta Thunberg, der under den svenske udgave af folketingsvalget strejkede fra skole. Hun fik enorm opmærksomhed i medierne, og siden har strejkerne spredt sig til hele verden.

- Som jeg engang fik fortalt, så er vi alle små dråber i det store hav, så vi har alle et ansvar. Drømmen er, at alle byer vil have klimastrejker som vores. At hele samfundet vil stå sammen og strejke, siger Naja Holst Nymand.

Tilbyder klima-fællesskab

For Naja Holst Nymand er formålet med dagens strejke at vise politikerne, at Danmark kræver en seriøs grøn omstilling, og at alle midler skal sættes ind for at forhindre de værste klimaforandringer.

Hvad kan vi gøre? - Energiforbruget skal reduceres. Det gælder energi til forbrugsvarer, mad, bilkørsel og flyrejser. - Kul, olie og gas skal blive i jorden. Vi skal helt holde op med at bruge fossile brændsler til elproduktion, opvarmning og transport. - Ikke mere skovfældning, og der skal plantes nye skove til erstatning for dem, der allerede er fældet. - Ned med kødforbruget. Den industrielle kødproduktion skaber store mængder metan, og foderproduktion optager store arealer, hvor der kunne vokse skov. Kilde: global-klima.org Se mere

Hun håber dog også, at strejken kan vise folk, at ingen står alene mod klimaforandringerne.

- Man kan godt føle sig alene med den her klimafrustration. Det kan virke besværligt, og man kan nemt føle, at man er den eneste, der gør noget, siger Naja Holst Nymand.

Ideen om fællesskabet er også grunden til, at strejken i dag ikke har en politisk farve. Naja Holst Nymand fortæller, at alle er velkomne, uanset hvilket parti de holder med.

- Vi vil bare gerne samle folk og tilbyde dem et fællesskab - for sammen kan vi løse klimaforandringerne.