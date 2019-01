By vil være hovedstad for sportsfolk med handicap

To internationale stævner skal sætte gang i Vejles drøm om at blive hovedstad for paraataletik.

Vejle vil være hovedstad for parasporten i Danmark.

Parasport er for atleter med et handicap, og to gange i løbet af i år vil kommunen være vært for internationale mesterskaber. Til marts afvikles et mesterskab i paradressur på centret Blue Horse ved Randbøldal, og i begyndelsen af august er der EM i kørestolsrugby i DGI Huset i Vejle.

Samtidigt vil kommunen fokusere på at inkludere paraatleter i almindelige sportsklubber i kommunen, og den vil aktivt forsøge at komme i dialog med handicappede borgere, som ikke selv finder vej til en lokal sportsklub.

Ikke set før

Ifølge Vejle er det hverken i ind- eller udland set før, at en kommune kalder sig for hovedstad for parasport og så massivt satser på at understøtte handicappede idrætsudøvere. Planen i Vejle er, at alle byens borgere og institutioner som f.eks. skoler og museer skal inddrages.

Vil skabe en fest

– Vi glæder os til at skabe en fest, og til at få parasporten ud at leve i byrummet, så borgerne i Vejle kan lære sporten bedre at kende, blive fascineret og selvfølgelig hjælpe de danske atleter ved at skabe en fantastisk kulisse, siger Dan Arnløv Jørgensen, formand for Kultur- og idrætsudvalget i Vejle Kommune.

Daniel Wagner

Byen har hentet inspiration i bysbarnet Daniel Wagner, som fik sit ene ben amputeret over knæet efter en trampolinulykke som 14-årig. Han er europamester i paraatletik og har vundet masser af medaljer bl.a. EM i længdespring og 100 meter sprint sidste år. I 2015 blev han tredobbelt medaljevinder ved VM i paraatletik i Qatar, og han satte samtidigt ny verdensrekord.