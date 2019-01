VUC SYD vil forlade Haderslev

Store ændringer på vej, hvis VUC SYD skal overleve.

Den midlertidige styrelse på det skandaleramte VUC SYD anbefaler tirsdag Undervisningsministiet, at skolen fortsætter med at undervise voksne mennesker i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, men under langt mere beskedne bygningsforhold.

Hovedsædet i Haderslev skal sælges, og fremover skal hovedsædet flyttes til Aabenraa. Også ejendommene i Gram og Tønder skal sælges. VUC SYD skal indrette sig på en fremtid, hvor der i 2024 er halvt så mange elever som nu.

Det oplyser formanden for den midlertidige ledelse, Laust Joen Jakobsen, tirsdag aften i en pressemeddelelse

Faldende elevtal øger presset på VUC Syds økonomi. Foto: TV2/Bornholm

Det fremgår også, at den midlertidige ledelse har arbejdet med en model om helt at lukke VUC SYD, men at den er droppet, da det vurderes at ville koste kreditorer på den anden side af 100 mio. kr.

Vi har overtaget en skole på randen af økonomisk kollaps, og problemerne er så store, at vi ikke kan løse dem på egen hånd. Laust Joen Jakobsen, formand, VUC SYD.

På randen af kollaps

- Vi har overtaget en skole på randen af økonomisk kollaps, og problemerne er så store, at vi ikke kan løse dem på egen hånd. Vi tror, det er muligt at lave en turn around for VUC Syd. Men det kræver, at det lykkes at finde gode løsninger med skolens kreditorer, lokalsamfund og medarbejderne, siger Laust Joen Jakobsen.

Skandale

I sommeren 2017 brød en skandale om misbrug af offentlige midler omkring VUC SYD ud, da Radio 24syv offentliggjorde, at den 15 mand store bestyrelse med Haderslevs borgmester H.P. Gejl i spidsen brugte 380.000 kr. på en fem dage lang studietur til Californien.

Derefter fulgte en række afsløringer af ekstravagance anført af daværende direktør Hans Jørgen Hansen og bl.a. nepotisme med ansættelse af direktørens søn, vicedirektørens datter og bestyrelsesformanden kone.