16-årig anholdt efter røveri på tankstation - to truede med kniv

Mandag morgen oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at en 16-årig dreng i nattens løb er anholdt som mistænkt for at være den ene af de to røvere.

- Vi er i gang med at afhøre den anholdte. Vi vil fortsat gerne høre fra folk, der har set noget ved benzintanken søndag aften eller som kan genkende røverne, siger vagtchef Søren Strægaard, Syd- og Sønderjyllands Politi.

De to unge røvere brugte mundbind og havde snøret hætterne på deres jakker meget tæt, så deres ansigter var næsten skjult. Politiet håber alligevel på, at nogle kan genkende de to - måske på deres jakker.