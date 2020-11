Lego-ansat anklaget for millionbedrageri

Eksempelvis to fakturaer fra 2009 på sammenlagt 1.062.500 kroner. De vedrørte ifølge ordrelinjen henholdsvis "Belysning Havremarken" og "Canalisskinner Havremarken".

Men ifølge anklageskriftet var den reelle pris på ydelserne langt lavere, nemlig knap 600.000 kroner. Derfor tabte Lego alene på den manøvre lidt under 470.000 kroner, lyder det.

Et andet eksempel er fra 2010. Her fik Lego en regning på 223.322 kroner og 50 øre for "omlægning af forsyning samt div. CTS", lød det ifølge indkøbsordren.

Men den faktura dækkede over en ydelse, som ifølge anklagemyndigheden aldrig blev leveret.

Den Lego-ansatte er ud over de forhold, som han er tiltalt for at have begået sammen med el-direktøren, anklaget for en række lignende forhold, og derudover er han anklaget for at have modtaget forskellige former for bestikkelse, blandt andet en spinningcykel og to Weber-griller.

Der ventes dom i sagen i midten af januar.