100 års-hændelse på trapperne i Dybbøl

Der er noget nærmest mytisk over levende væsener, der lever, vokser og eksploderer i et klimaks af skønhed, blomsterranker eller stjerneskud, og så dør.

Sådan et levende væsen er agaven.

Og netop en agave er på vej mod sit livs klimaks ved kryds i Dybbøl, hvor Aabenraavej og Dybbølgade mødes.

Den har stået i krydset i mange herrens år, og her til sommer blomstrer den med en to til otte meter høj blomsterstand. Den har allerede lagt an til det med et skud, der er på vej lodret op i vejret.

I nogle tilfælde har agaver levet op til 100 år, før de er gået i blomst og derefter gået til.