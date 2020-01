100 unge til VM i håndbold i Aabenraa

Mikkel Lock deltog torsdag formiddag i Håndbold-VM i Arena Aabenraa. Han og holdet glædede sig til at skulle kæmpe mod otte andre håndboldhold i kampen om verdensmesterskabet.

- Jeg synes, håndbold er cool og rigtig sjovt, fortæller Mikkel Lock, der stillede op for CJU (Center for Job og Uddannelse i Aabenraa).

Det er andet år CJU har inviteret 100 unge mennesker fra STU-uddannelsessteder og beskyttede arbejdspladser til en dag i VM-håndboldens tegn i Arena Aabenraa.

Turneringen skaber glæde

Turneringen er målrettet unge fysisk og psykisk udviklingshæmmede og unge.

- De unge mennesker har ikke talt om andet de seneste måneder, og så glæder det mig, at de får meget ud af at være med - både socialt men også fysisk, fortæller Dennis Matthiesen, der er arrangør af stævnet og lærer på CJU.

Indmarch, nationasang og pokaler

Som til enhver stor turnering var der både indmarch til Europas 'The final Count Down', nationalsang med Kirsebærhavens 40 mand store mandskor til at synge for og medaljer og pokaler til de medvirkende.

Mikkel Lock er ret sikker på holdets præstationsevner inden kampene:

- Jeg kan lide håndbold, så vi vinder, hvis man koncentrer sig, mener Mikkel Lock.

Efter den sidste kamp, står det klart, at Mikkel og CJU vinder VM-sølv på den korte bane.

- Det gik meget godt. I første halvleg skød vi mål, men der var nogle andre, der skød for mig, fortæller Mikkel Lock.