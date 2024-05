120.000 ål smidt i fjorden

En fisker hiver normalt fisk ud op af havet. Torsdag gjorde de det modsatte. 120.000 bittesmå ål blev sendt ud på en rejse, der på et tidspunkt sender dem på en lang rejse over Atlanten for at producere nye ål.

- Tyskerne har sat ål ud i mange år, og for tre - fire år siden besluttede vi, at vi også gerne ville være med, fortæller Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening.



Den europæiske ål er rødlistet af Den Internationale Naturfredningsorganisation, IUCN, som kritisk truet. Det betyder, at den er på nippet til at uddø, hvis der ikke sker noget. I dag skete der lidt, og ålen er kommet et lille skridt væk fra udryddelse.