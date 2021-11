178 ulovlige kanonslag var politiets udbytte af ransagning

Beslaglæggelsen i Tinglev blev fulgt op af yderligere to ransagninger søndag, der dog ikke førte til yderligere fund.

Ud over beslaglæggelserne er indsatsen mod uroen i Aabenraa foreløbig resulteret i 17 færdselssager siden onsdag, ligesom der i weekenden har været fem sager med uro og uorden samt et tilfælde af generende kørsel.

- Vi fortsætter den massive indsats for at sikre ro og orden i Aabenraa. Vi tolererer ikke den utryghedsskabende adfærd og griber konsekvent ind over for den, siger politiinspektør Tage Jehn i en pressemeddelelse. Han er leder af beredskabet ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Siden fredag den 15. oktober har Syd- og Sønderjyllands Politi beslaglagt 293 ulovlige kanonslag i Aabenraa Kommune. I hele politikredsen er der i samme periode beslaglagt omkring 3.500 kanonslag.