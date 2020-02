19-årig voldtægtssigtet udleveret fra Tyskland og fængslet

Den 19-årige, der har bopæl i Aabenraa, blev fredag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet i fire uger.

Den 19-årige blev anholdt i Tyskland mandag den 3. februar på baggrund af en efterlysning og fredag udleveret til Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 19-årige, der har bopæl i Aabenraa, blev fredag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for voldtægt af en 17-årig pige fra Kolding-området den 10. december i en bolig i Aabenraa.

Den 19-årige nægter sig skyldig og har taget forbehold for kære af varetægtsfængslingen.

Der er tale om den femte anholdelse i sagen, efter at Syd- og Sønderjyllands Politi modtog anmeldelsen om voldtægt den 11. december - et lille døgns tid efter, at voldtægten skulle være sket.

Politiet anholdt den 12. december fire mænd i alderen fra 22 til 29 år og sigtede dem for voldtægt og medvirken til voldtægt.

De fire blev fremstillet i et grundlovsforhør, hvor tre blev varetægtsfængslet. Den fjerde blev løsladt af dommeren, men sigtelsen er opretholdt.



Samtlige fire sigtede nægter sig skyldige.