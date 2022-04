21-årige Sahar udvises af Danmark som den eneste i sin familie

- Hvis jeg rejser til Syrien, vil de måske tage mig og dræbe mig, fordi mine brødre stak af fra tjenesten i hæren.

Uforstående omgivelser

Det er Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, der af to omgange har afvist at forlænge hendes opholdstilladelse, og selvom det er sket efter den gældende lovgivning, er hendes omgivelser på skolen forundrede over de danske myndigheder.

- Jeg synes, at det er fuldstændig urimeligt, og når der bliver snakket om integration, har vi et godt eksempel. Sahar er en ung kvinde, der gør alt, hvad hun kan for at møde de krav, der bliver stillet, hun er aktiv studerende og drømmer om at blive ingeniør, siger Emmerence Steffensen, der går i skole med Sahar.