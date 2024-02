- Det er bekymrende, at vi også i denne weekend har store udbrud af fugleinfluenza. Ud over udbruddet i Tinglev har vi i dag et udbrud i en besætning med 40.000 kalkuner på Sjælland. Sidste uge blev tre store besætninger på Sydvestsjælland ramt. Det understreger, hvor vigtigt det er, at alle, som ejer fjerkræ, er opmærksomme på god smittebeskyttelse, og at Fødevarestyrelsens råd og regler efterleves, siger chef for VeterinærSyd, Signe Hvidt-Nielsen, Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen.