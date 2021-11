23 ulovlige tatovører afsløret i kontrolaktion

Politiet med diverse myndigheder i hælene slog torsdag til mod tatovører i en omfattende kontrol i både Kolding, Aabenraa og Odense på samme tid.



Der blev konstateret lovovertrædelser på alle de kontrollerede tatoveringssteder. I alt afslørede aktionen 23 ulovlige tatovører.

– Efterlevelsen af tatoveringsloven stod ringe til på de kontrollerede steder, og der venter et efterspil. Aktionen var baseret på et tip, så det er heldigvis ikke vores generelle indtryk af branchen. Mange gør sig umage med at følge reglerne, siger kontorchef Søren Assenholt Muff, Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Mand uden opholdstilladelse

I Danmark er det lovpligtigt, at man skal være registreret som tatovør hos Sikkerhedsstyrelsen. Hovedparten af de ikke-registrerede tatovører havde heller ikke gennemført det lovpligtige hygiejnekursus, der skal forhindre, at kunderne får infektioner efter tatoveringer.

En sydamerikansk mand er derudover blevet sigtet for at have overtrådt udlændingeloven ved at have arbejdet som tatovør i Aabenraa uden at have gyldig arbejdstilladelse. Den sigtede erkender forholdet og kan nu se frem til en bøde.