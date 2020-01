300 meter forurenet af olie: Arbejdet fortsætter søndag

Vakuumolien har lørdag spredt sig således, at omkring 300 meter er forurenet. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Mellem sten og tang har der lørdag været fyldt med hvide klumper på stranden ud for Varnæs, der ligger sydøst for Enstedværket ved Aabenraa.

De hvide klumper har i virkeligheden været den olie, som i formiddag slap ud i vandet og på land, efter et tankskib rev sig løs fra dets fortøjning ved Enstedværket. Det skete på grund af en kraftig vind med voldsomme hagl- og regnbyger.

Siden da har en stor mandskabsstyrke været til stede fra blandt andet Aabenraa Frivillige Brandværn og Beredskabsstyrelsen.

Lørdag aften er der ikke længere spor af olie på vandet, og beredskabet har indstillet sit arbejde for i dag, men det begynder igen søndag for at fjerne olien på land.

- Det er en voldsom opgave, men mine folk tager det med oprejst pande, siger Svend Sørensen, der er indsatsleder ved Brand og Redning Sønderjylland.

Ved hjælp af skovle og spande har Beredskabsstyrelsen fjernet olien fra land. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Arbejdet varer ved endnu en dag

I løbet af lørdagen blev der sat flydespærrere ned i vandet, og lørdag eftermiddag oplyste politiet, at olien var inddæmmet. Resten af dagen er gået med, at beredskabet har forsøgt at samle vakuumolien op fra stranden ved hjælp af skovle og spande.

Når olien ligger på land, kan det samles op med skovle, da det er stof, der samler sig i klumper, oplyser Martin Bager, der er politiassistent og indsatsleder ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er tale om en ukendt mængde vakuumolie, der har forurenet omkring 300 meter. Olien kan være farlig for fugle- og dyrelivet, men det er ikke farligt for mennesker.

Lørdag eftermiddag kunne han oplyse, at der var styr på situationen, men for at få fjernet al olien fortsætter arbejdet søndag.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer folk til at undgå at gå i eller røre ved olien, da den klistrer sig fast.

Vakuumolien er ikke farlig for mennesker, men det kan den være for fugle- og dyreliv. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD