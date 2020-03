31 kilo kokain beslaglagt - 34-årig fængslet i hemmelighed

En 34-årig udenlandsk mand er anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Den 34-årige mand blev anholdt den 1. februar og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 191, den såkaldt hårde narkoparagraf, der kan give op til 16 års fængsel.

Politiet har først nu mere end en måned efter anholdelsen i en pressemeddelse valgt at fortælle om den store fangst.

- Det er sjældent, at vi kan beslaglægge så store mængder kokain på en gang. Der er tale om meget grov, organiseret kriminalitet, der finder sted på tværs af landegrænser. Men sagen viser også, at vi kan opnå resultater, fordi vi har et godt og tæt samarbejde med udenlandsk politi og deler efterforskningsmæssig viden, siger politiinspektør Brian Fussing fra UKA Vest.

Det er specialenheden Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi, der har stået for den danske del af efterforskningen.

Kokainen er blevet beslaglagt af politiet, og den 34-årige udenlandsk statsborger blevet anholdt i en større, koordineret aktion efter internationalt politisamarbejde.

Manden er fortsat varetægtsfængslet. Den 34 årige nægter sig skyldig, men har ikke kæret varetægtsfængslingen.

Udlændingekontrolafdeling Vest kan i øjeblikket ikke oplyse yderligere af hensyn til den aktuelle efterforskning.