36-årig er stolt over at gå på arbejde efter syv år udenfor arbejdsmarkedet

Håber på flere timer og en rigtig lønseddel

Lars Hansen har i hvert fald haft stor glæde af den ekstra hjælp, han har fået fra kommunen.

Det er et vigtigt skridt på vejen væk fra at være på offentlig forsørgelse, og han håber, at han snart er klar til flere ugentlige timer hos Garant i Rødekro.

- Alle drømmer om at komme op på 37 timer, men for mig er det nok ikke realistisk. Hvis jeg kan komme op på 18 til 20 timer om ugen, vil jeg være stolt over at have nået så langt, siger Lars Hansen.