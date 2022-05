37-årig mand sigtes for knivdrab på mand i Padborg

En 37-årig mand er blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have dræbt en 43-årig mand med kniv i Padborg-området lørdag.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi søndag efter et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg, hvor en dommer besluttede at varetægtsfængsle den mistænkte mand frem til 8. juni. Den 37-årige nægter sig skyldig.

Politiet modtog lørdag klokken 13.42 anmeldelsen om knivstikkeriet på adressen i Padborg. Ved politiets ankomst viste det sig, at en 43-årig mand var blevet stukket med kniv. Den 43-årige afgik kort efter ved døden, og den 37-årige mistænkte blev anholdt på stedet, oplyser politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi kommer ikke med nærmere oplysninger om relationen mellem de to mænd.

Husspektakler anmeldt

Politiet havde tidligere på dagen lørdag fået anmeldelse om husspektakler på samme adresse. Da politiet ankom var der ro på stedet, lyder det i en pressemeddelelse. Politiet talte også med begge de tilstedeværende personer.

- De virkede begge rolige og ønskede ikke videre foretaget fra politiets side, skriver politiet.

Politiet oplyser, at det af hensyn til efterforskningen ikke har yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.

Grundlovsforhøret søndag blev afholdt for lukkede døre. Dermed hemmeligholdes det blandt andet, hvad den sigtede eventuelt har forklaret.

Den 37-årige mand har ikke kæret beslutningen om varetægtsfængsling til landsretten.

Frem til søndag klokken 13.30 er politiet til stede med en mobil politistation i Padborg i krydset Jernbanegade/Ringgade. Det er for at skabe tryghed.