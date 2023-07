Drabet skete d. 14 maj 2022 på den 44-åriges bopæl i Padborg, hvor manden blev stukket med kniv.



Den dømte mand har nægtet sig skyldig under sagens forløb. I november 2021 blev manden dømt for at have truet den nu afdøde mand og to andre personer på livet med en kniv.

Der bliver afsagt dom om straffens længde tirsdag.