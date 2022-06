50 år gammel musik- og kulturfond går i opløsning og uddeler 100.000 kroner i legater

Og lørdag var en ganske særlig overrækkelse. Det er nemlig sidste gang, fonden skulle uddele legater.

Fem årtier med musik

Fonden blev stiftet af Dronning Ingrid i 1972 efter Kong Frederiks død. Meningen var, at den skulle fremme musikken i Sønderjylland, og det her den nu gjort i fem årtier.

Men udgifterne til regnskaber er blevet for store, hvilket ikke efterlader store summer penge til legatsøgere. Derfor søgte fonden civilstyrelsen om muligheden for ikke at uddele legater hvert år, men i steder hver andet eller trejde.