500 skolebørn synger om genforeningen

I den sidste uge har alle 500 elever på Løjt Kirkeby skole brugt deres tid på at øve til i dag, hvor der var premiere på deres musical om genforeningen.

Børnene har øvet ude i klasserne siden før jul, så de i dag kunne synge uden at klynge sig til et stykke papir, og den sidste uge har budt på samlet træning for hele koret, eller rettere de mange underkor.

I dag har der så været forestilling for forældre og familie kl. 12, 15, og 17. Musicalen består af otte sange, som elever synger, og så en fællessang, hvor gæsterne gerne må synge af hjertens lyst. De otte korsange spænder vidt, fra H.C.Andersens smukke "I Danmark er jeg født" på Poul Schierbecks melodi over gamle travere som "Mallebrok er død i krigen" til helt ny musik som "En historie om krig og fred".

Forestillingen hedder Genforeningsmusicalen, og handler selvfølgelig om samme. Det er Hoptrup Efterskole, der har hjulpet med lydudstyr. Se og hør videoen ovenfor.