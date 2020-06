55-årige Henrik var først over grænsen på sin gamle, russiske motorcykel

55-årige Henrik Junker fra Padborg holdt først i køen lørdag morgen klokken 7 for at komme ind i Danmark ved den nyåbnede grænseovergang i Padborg. På sin 44 år gamle Ural motorcykel med sidevogn, som han har importeret fra Rusland.

Siden fredag har danskerne frit kunne køre sydpå over grænsen til Tyskland, og den nuvundne frihed benyttede han sig af lørdag morgen ved at køre til Tyskland efter morgenbrød.

- Endelig åbner grænsen igen. Jeg kører hellere den korte vej over Padborg retur, siger han.

- Vi danskere har med grænselukningen måttet igennem mange strabadser, så jeg håber, at det er slut med grænsebomme for altid, tilføjer han, inden bommen for gik op for fri passage nordpå.

Grænseovergangen i Padborg er ikke som de tre andre overgange i Frøslev, Kruså og Sæd døgnåben. Den er lukket hver nat mellem kl. 23 og 7.