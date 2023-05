60-årig med hjerneskade har planlagt, hvad hun skal sige til kronprinsen, hvis hun får chancen

Træning styrker fællesskabet

Ifølge Maja Gammelgaard er Royal Run den perfekte mulighed for at få borgerne til at være mere aktive, samtidig med at det styrker fællesskabsfølelsen.

- Royal Run er for den brede gruppe. Alle kan være med. Det er mere en folkefest, og det passer jo bare rigtig godt til vores målgruppe. Det handler om at være med. Vi synes, at det er oplagt med det koncept som Royal Run er, så at gøre noget ekstra ud af det.