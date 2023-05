Det er socialområdet ved Aabenraa Kommune, der står bag initiativet, hvor mere end 150 handicappede borgere fra byen har trænet i fællesskab.

- Der har været kæmpe opbakning. Det kræver, at borgerne synes, at det er spændende, men det kræver også, at medarbejderne bakker om det, og det har de gjort. Der har været en kæmpe fælles opbakning. Det har været en succes, fortæller Maja Gammelgaard, der er socialchef i Aabenraa Kommune.