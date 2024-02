600.000 piller beslaglagt ved grænsen

Kontrollen af varebilen skete som led i en kontrolindsats rettet mod en bestemt type køretøjer, som man fra myndighedernes side på baggrund af et forudgående analysearbejde har haft i kikkerten i forbindelse med indsmugling af narkotika.

I varebilen befandt sig to mænd, en 33-årig bosnier og en 67-årig serber. Begge blev anholdt og sigtet.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der er grundlag for at kræve de to mænd varetægtsfængslet, og de vil derfor blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag eftermiddag.

Det sker i Retten i Sønderborg klokken 14, hvor det bliver op til en dommer at afgøre, hvorvidt mændene skal fængsles.

Syd- og Sønderjyllands Politi har endnu ikke oplyst nærmere om sigtelserne mod mændene, eller hvordan mændene forholder sig til sigtelserne.