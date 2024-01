69-årig varetægtsfængslet: Blev afsløret med 13 kilo hårde stoffer ved grænsen

Manden var på vej over grænsen, da grænsekontrollen stoppede bilen og fandt ikke mindre end ni kilo kokain og omkring fire kilo heroin.

Det oplyser en anklager fra Syd- og Sønderjyllands Politi om den sigtelse, som søndag er blevet læst op i et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg.

Manden er hollandsk statsborger og nægter sig skyldig i sigtelsen om smugleri.

Han har kæret dommerens kendelse til Vestre Landsret, oplyser specialanklager Nuunu Rømer.

Dørene til retsmødet blev lukket, da manden skulle besvare spørgsmål, og da der blev fremlagt oplysninger fra politiets efterforskning.

Derimod er sigtelsen offentlig. Og heri beskyldes manden for at have kørt fra havnebyen Antwerpen i Belgien mod Danmark. Han ramte kontrollen ved 17-tiden lørdag.