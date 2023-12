8-årig havde udsolgt af julegenstande efter et kvarter: - Det er en succes

Han bruger nemlig en del af sin fritid på at bygge julebamser af træ, og efterspørgslen på bamserne har været langt over forventningen.



Bamsemageren havde nemlig udsolgt efter et kvarter.

- Asmus har solgt lidt over 20 bamser. Det er, hvad produktionen kunne nå op til jul, men det er bestemt en succes, siger Asmus' far, Klaus Kinze.



Det var dog langt fra planen, at den 8-årige dreng skulle blive professionel bamsemager. Han byggede de første af slagsen og donerede dem til sin hjemby for at skabe juleglæde.

Og de faldt som skrevet i så god jord, at private også ville have fingre i dem. Det betyder, at Asmus Kinze nu har lidt ekstra penge til at købe Legoklodser. En hobby som han også går meget op i.

- Men jeg kan også godt lide at bygge ting med min far, siger Asmus Kinze.