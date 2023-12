8-årigs hjemmelavede træbamser revet væk

Planen var at donere dem til hjembyen for at sprede juleglæde, men efterspørgslen på træbamserne blev meget større end ventet. Og med ét var et sandt forretningseventyr gået i gang - i hvert fald, når man er 8 år.

- Der var udsolgt på et kvarter, og han har solgt lidt over 20 bamser. Det er, hvad produktionen kunne nå op til jul, men det er bestemt en succes, siger Asmus' far, Klaus Kinze.

Professionel bamsebygger

Asmus Kinze er lidt af byggeentusiast, og han er glad for at bruge sine hænder. Når han ikke giver liv til træbamser, bruger han meget af sin fritid på at bygge med Lego. Og her går pengene fra salget af julebamser mere eller mindre ubeskåret til nye Legoklodser.

- Men jeg kan også godt lide at bygge ting med min far, siger Asmus Kinze.