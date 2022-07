87-årig til racerløb i København: Bilen er den eneste af sin slags i verden

Derimod er det vigtigt at sprede glæde med bilen.

- Hvad den ikke er blevet fotograferet. Man kan kun tage glad derfra, siger han og tilføjer:

- Man må ikke prale for meget, men folk vinker, når jeg kommer forbi, fordi de ved, at bilen er lidt ældre, og at manden bag rattet også er det. Så klapper jeg den og siger: Det var alligevel fantastisk. Og det giver en glæde. Det gør det.

Som en ualmindelig smuk kvinde

Det er dog ikke en hæder, som Harry Lund er kommet sovende til. Det har taget to og et halvt år at restaurere bilen.