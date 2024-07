88-årig tysker endte i Danmark ved en fejl

Piger på paddleboards måtte reddes i land

Fredag var den første dag, hvor Trygfondens kystlivreddere var på plads langs de danske kyster.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Der har dog allerede være lidt at se til for livredderne på Juelsminde Storstrand. Her havde man aktion, hvor to piger på paddleboards på grund af fralandsvind måtte hjælpes i land af livreddere.

Det er indtil videre den eneste livreddende aktion, der har været på en af de syv bemandede strande i Syd- og Sønderjylland, hvor man derudover har haft fire førstehjælpsaktioner, 25 forebyggende aktioner samt 414 oplysende indsatser.