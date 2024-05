Aabenraa Kommune får andenplads i pris

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Aabenraa Kommunen fik andenpladsen for deres arbejde med deres digitale tilbud, der ifølge kommunen har optimeret sundhedspersonalets arbejdsgange og understøtter flere borgerne i deres forebyggelsestiltag.

På den måde er det lykkes kommunen at hjælpe flere borgere med færre ressourcer.

- Det er inspirerende at se, hvordan kommunens indsats ikke blot forbedrer sundhedstilstanden for vores borgere med kroniske sygdomme, men også sætter en standard, der forhåbentligt kan være med til at inspirere andre kommuner, siger Jan Køpke Christensen (uden for parti), formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, i pressemeddelelsen.



Det var Slagelse Kommune, der løber med førstepræmien.