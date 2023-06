Aabenraa Kommune og Museum Sønderjylland godkender plan for nyt museum

Planen er et moderne museum, hvor kunstnere som Franciska Clausen og C. W. Eckersberg bindes sammen med den slesvigske søfartshistorie.

- Museum Sønderjylland driver i dag to mindre museer i Aabenraa: ét om den sønderjyske kunst og ét om søfartshistorien. Begge steder er rammerne små og utidssvarende, og ingen af museerne lever op til nutidens standarder med hensyn til sikring og klimastyring, siger Signe Bekker Dhiman, der er formand for Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

De to museer bliver derfor samlet til ét.

Aabenraa Kommune har afsat 40 millioner kroner, mens Museum Sønderjylland har afsat 10 millioner kroner. Det er omkostningsfyldt at bygge et nyt museum, derfor igangsætte arbejdet med at søge fondsmidler til at hjælpe med finansieringen.