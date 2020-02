Åbent Hus på sygehus var for både børn og voksne

Torsdag kunne man på Sygehus Sønderjylland Aabenraa både få lagt sin arm i gips, møde hospitalsklovne og se en lægehelikopter.

Det kunne man, fordi sygehuset afholdt Åbent Hus i anledning af den officielle indvielse af Akutsygehuset. Og arrangementet var for alle interesserede, både børn og voksne.

- Vi har gjort os umage for, at man kan se alle mulige ting her på sygehuset. Så der er noget for både voksne og børn, fortæller Peter Fosgrau, der er administrerende sygehusdirektør på Sygehus Sønderjylland.

Det skal føles trygt at komme på sygehus

Nogle af de besøgende var Lene Andresen og hendes datter Cecilie. De har tilbragt mange timer på sygehuset, da Cecilie var yngre, fordi hun havde problemer med at tage på i vægt. Moren synes derfor, at det var en oplagt mulighed at tage til arrangementet for at vise sin datter sygehuset i lidt roligere omgivelser.

- Jeg synes, det er rigtig rart, også som pårørende, at man er blevet vist, hvordan de forskellige ting fungerer. Så man som pårørende kan være mere rolig og fortælle, hvordan det hele skal foregå, siger Lene Andresen, der var én af gæsterne til Åbent Hus.

Cecilie Andresen prøvede at få lagt sin arm i gips ved én af standene. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Og det er netop noget af det, de fra Sygehus Sønderjylland har villet få ud af dagen.

- Det kan virke skræmmende for børn at komme ind på et sygehus. Så vi vil gerne med arrangementet her vise, at sygehuset ikke er et skræmmende sted, og at man kan se og høre, at det er helt almindelige mennesker, der arbejder her, siger administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau.

Besøgende kunne i fire timer torsdag eftermiddag opleve det nye Akutsygehus i Aabenraa indefra. Blandt andet kunne man komme ind og se de nye sengeafdelinger og laboratorier, ligesom man kunne se en ambulance indeni.