Æ Rummelpot: Nu også med mundbind

De seneste fire år er det Gunnar Hattesen, der har været redaktør for hæftet, og han lover, at årets udgave byder på det, som han selv kalder for "sprækker i tristheden".

Æ Rummelpot er blevet udgivet hvert år siden 1946, og årets udgave er derfor nummer 75 i rækken.

Og selvfølgelig bærer hæftet i år præg af, at 2020 måske bliver husket for andet end humor.

Der er mundbind på forsiden, men indeni skulle det være sjovere og frækkere end længe, lover redaktør Gunnar Hattesen.