Alle fældende en tåre, da nybagt student besøger mor og mormor på sygehuset

Lucas mor er indlagt på Sønderjyllands Sygehus med kræft. Og det netop som hendes næstældste søn bliver student.

- Jeg har virkeligt kæmpet for at være med i sidste uge, da han skulle have huen på og til dimissionen i fredags, men i søndags blev jeg desværre indlagt igen, fortæller Lucas' mor.



Hun spurgte så, om hendes søn måtte komme forbi, og vups, så havde de effektive sygeplejersker organiseret en velkomst-komite af patienter og sygeplejersker, og først og fremmest mor Pia og hendes mor, der også ligger på sygehuset.