Alle sønderjyske grænseovergange er nu åbne

Det er fra fredag igen muligt at krydse den dansk-tyske grænse ved alle grænseovergange i Sønderjylland.



Det sker, når 13 mindre grænseovergange genåbner klokken 07. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er overgangene Siltoft, Bettenæs, Rudbøl, Møllehus, Vindtved, Beierskro, Bøgelhus, Sofiedal, Vilmkær, Haraldsdalsvej, Rønsdam, Madeskov og færgeoverfarten mellem Sønderborg og Langballigau i Tyskland, som er åbnet.

Faldende smittetryk syd for grænsen

Politisk ordfører for regeringspartiet - Socialdemokratiet - Jesper Petersen siger, at genåbningen kan ske, fordi smittetrykket er faldet hos de tyske naboer.



- Det er glædeligt, at smittetrykket i Flensborg og det nordlige Tyskland er faldet, så det nu er muligt at lette hverdagen for de mange, der rejser over grænsen for at passe deres arbejde i grænselandet, siger han.

Indrejserestriktioner såsom fremvisning af en negativ test ved indrejse til Danmark og regler om isolation gælder dog stadig, tilføjer ordføreren.

Nemmere for pendlere i grænselandet

I Sønderjylland glæder Tønders borgmester, Henrik Frandsen, fra Tønderlisten sig over, at det nu bliver nemmere at bevæge sig rundt i grænselandet.

Særligt kommer det til at gøre en forskel for omkring 650 pendlere, der hver morgen rejser fra Tyskland ind i Tønder Kommune. Det er for eksempel mennesker, som arbejder i produktionsvirksomheder, hjemmeplejen eller i landbruget, hvor man ikke kan arbejde hjemmefra, siger han.

Siden februar har der kun været én åben grænseovergang i kommunen. Mange har derfor skullet køre en stor omvej for at rejse over grænsen.

- Det gør det hele meget nemmere. Men det er også vigtigt, når man bor i et grænseland, at en grænse ikke bliver opfattet som en barriere, og det gør den altså, når der står betonblokke over de fleste, siger Henrik Frandsen.

I Aabenraa Kommune har det været muligt at passere grænsen via fire overgange de seneste måneder.

Og selv om der til tider har været lange køer ved overgangene, har det ikke voldt store problemer, siger borgmester Thomas Andresen (V).



Det skyldes særligt, at grænsepassagen fra turister og grænsehandlen har manglet.

Borgerne kommer imidlertid ikke til at kunne mærke en stor forskel i interaktionen mellem mennesker på hver side af grænsen, som ellers er vigtigt for kommunen.

- Den har jo på formel vis ikke måttet finde sted. På den måde er der ingen tvivl om, at jo mere, vi kan komme tilbage til normalen, des bedre. Men i den nuværende kontekst, der letter vi kun for ventetiden for grænsependlere. Der er ingen ny, udpræget ændring for, hvad vi må og ikke må, siger Thomas Andresen.