Alpaca er blevet kvalt: Ejer frygter dyremishandling

Det skulle egentlig have været en helt normal dag, da Oliver Risager tirsdag skulle fodre sine alpacaer og kænguruer.

Men han blev mødt af et grimt syn, da han sammen sin kæreste Sofie Lorenzen skulle gøre det daglige tilsyn ved dyrene.

Han driver sammen med sin familie Risagers Kænguru og Alpaca Farm ved Rødekro, hvor de har tre alpacaer og tre kænguruer indhegnet. Men nu er tre alpacaer blevet til to.

- Vi fornemmer på dyrene, at de er blevet jagtet. Deres adfærd er unormal. Vi kaldte og kaldte på dyrene, og de plejer at komme. Men der skete ikke noget. Det virkede mærkeligt. Og så så vi, at alpaca-ungen lå ned uden at bevæge sig, siger Oliver Risager.

Jeg bliver meget ked af det, og jeg er dybt chokeret over det, der er sket Oliver Risager

Da Oliver Risager går ind for at se, hvad der er galt med ungen, kan han se en masse blod og kan konstatere, at ungen er død. Den har snor fra indhegningen rundt om halsen og er blevet kvalt.

- Jeg bliver meget ked af det, og jeg er dybt chokeret over det, der er sket, siger Oliver Risager.

Han fortæller, at der blevet begået hærværk mod hegnet, og det ligner, at der har været nogen inde på grunden.

Ligner mishandling

Det er ikke første gang, at der har været ubudne gæster på farmen. Familien har tidligere har haft problemer med folk, der er kravlet over hegnet for at hilse på dyrene.

Alpacaen var kvalt og død. Foto: Privat foto

- Jeg tjekker indhegningen hver dag for at se om der nogen, der ikke skal være der.

Oliver Risager har aldrig forestille sig noget lignende det syn, der mødte ham tirsdag. Han frygter, at der er tale om en bevidst handling fra en person, da dyrene ikke normalt kan nå snoren, der oppe i mere end to meters højde.

- Det var meget spændt op det snor, der var rundt om halsen. Da vi skulle have hovedet fri, kunne vi se, at det var kørt to gange rundt om hovedet. Det virker usandsynligt, at dyret selv er blevet viklet ind på den måde, siger Oliver Risager.

Vi ser meget voldsomt på det her. Jeg synes, at det ligner grov dyremishandling Oliver Risager

- Vi ser meget voldsomt på det her. Jeg synes, at det ligner grov dyremishandling, fortsætter han.

På Facebook har familien delt billederne og historien om alpacaen. Hver dag kommer der mennesker og kigger på dyrene, og familien håber, at de med deres opråb kan få hjælp til at finde ud af, hvad der er sket.

- Vi vil gerne vide om der er nogen, der har set noget. Vi har ingen bevismateriale, og vi vil gerne vide, hvad der er foregået. Det kan være et uheld, men vi ved det jo ikke, siger Oliver Risager.