Anklage: Tjente fire millioner kroner på at underbetale chauffører

Underbetalt arbejde i Danmark

Ifølge avisen står der i anklageskriftet, at lastbilchaufførerne, der kommer fra Filippinerne og Sri Lanka, er blevet underbetalt i forhold til lønniveauet i Danmark, og det er derfor, virksomheden har kunnet få en økonomisk gevinst af de sparede omkostninger.

Det var tilbage i oktober 2018, at Fagbladet 3F afslørede, at der på skift boede op til 200 udenlandske chauffører i en lejr ved Padborg. Her boede mange af de filippinske og srilankanske lastbilchauffører i uhumske containere eller i uopvarmede lastbilanhængere med presenning over, og de arbejdede til 15 kroner i timen, oplyste bladet dengang.

I juli 2020 kom tiltalen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, og dengang nægtede transportvirksomheden sig skyldig i anklagerne om åger og grov udnyttelse.

Der ventes dom i sagen i august, skriver JydskeVestkysten.